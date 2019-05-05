В Смоленске мужчина погиб при пожаре в дачном доме
Горела дача в садоводческом товариществе «Рассвет»
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске мужчина погиб при пожаре в дачном доме. Его личность пока не установлена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло в районе 23.00 4 мая в садоводческом товариществе «Рассвет».
По словам пожарных, горел дачный дом площадью 12 кв. метров.
- Отстоять деревянное здание не удалось. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи, - сообщили в региональном МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU