СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-05T08:31:10+03:00

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В Смоленске мужчина погиб при пожаре в дачном доме. Его личность пока не установлена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло в районе 23.00 4 мая в садоводческом товариществе «Рассвет».

По словам пожарных, горел дачный дом площадью 12 кв. метров.

- Отстоять деревянное здание не удалось. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи, - сообщили в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU