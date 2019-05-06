Сильный дождь затопил центральную улицу в Дорогобуже
Местные жители жалуются, что на отремонтированных дорогах нет слива воды
ФОТО: ВКонтакте.
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Сильный дождь затопил центральную улицу в Дорогобуже. Фотографию последствий обрушившейся стихии опубликовал паблик «Подслушано в Дорогобуже» соцсети ВКонтакте.
Местные жители жалуются, что на отремонтированных дорогах нет слива воды.
- Все дороги и тротуары превращаются в такие реки во время сильного дождя ! Вода стоит долго, - пишут пользователи соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU