СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-06T10:06:55+03:00

Местные жители жалуются, что на отремонтированных дорогах нет слива воды

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Сильный дождь затопил центральную улицу в Дорогобуже. Фотографию последствий обрушившейся стихии опубликовал паблик «Подслушано в Дорогобуже» соцсети ВКонтакте.

Местные жители жалуются, что на отремонтированных дорогах нет слива воды.

- Все дороги и тротуары превращаются в такие реки во время сильного дождя ! Вода стоит долго, - пишут пользователи соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU