В Смоленской области уничтожили более 83 тонн фруктов
Груши и яблоки везли с Республики Беларусь без документов
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленской области уничтожили более 83 тонн фруктов, сообщает пресс-служба регионального Россельхохнадзора. Яблоки и груши везли в наш регион без необходимых сертификатов и документов.
По словам сотрудников управления, продукцию уничтожали на полигоне АО «СпецАТХ, а затем раздавленные фрукты закопали.
Ранее сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз соленой форели. Почти 19 тонн соленого продукта было возвращено отправителю - ОАО «Рыбхоз «Полесье» из Республики Беларусь.
В ведомстве отмечают, что рыба перевозилась с нарушениями - транспортная упаковка была деформирована.
ИСТОЧНИК KP.RU