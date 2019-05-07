2019-05-07T06:31:01+03:00
Общество

В Смоленской области уничтожили более 83 тонн фруктов

Груши и яблоки везли с Республики Беларусь без документов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области уничтожили более 83 тонн фруктов, сообщает пресс-служба регионального Россельхохнадзора. Яблоки и груши везли в наш регион без необходимых сертификатов и документов.

По словам сотрудников управления, продукцию уничтожали на полигоне АО «СпецАТХ, а затем раздавленные фрукты закопали.

Ранее сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз соленой форели. Почти 19 тонн соленого продукта было возвращено отправителю - ОАО «Рыбхоз «Полесье» из Республики Беларусь.

В ведомстве отмечают, что рыба перевозилась с нарушениями - транспортная упаковка была деформирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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