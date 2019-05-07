СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-07T09:10:09+03:00

Гранаты, мины и снаряды нашли во время «Вахты памяти-2019».

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В Смоленской области уничтожили более 500 взрывоопасных предметов времен ВОВ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Все они были найдены во время «Вахты памяти-2019» в деревне Аристово Сычевского района.

Среди находок - гранаты, мины, снаряды, взрыватели.

Ранее поисковики захоронили более 850 солдат, погибших на полях сражений, которых нашли в предыдущем и в этом полевых сезонах – 2018 года и за 11 дней Вахты-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU