В Смоленской области уничтожили более 500 взрывоопасных предметов времен ВОВ
Гранаты, мины и снаряды нашли во время «Вахты памяти-2019».
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:
В Смоленской области уничтожили более 500 взрывоопасных предметов времен ВОВ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Все они были найдены во время «Вахты памяти-2019» в деревне Аристово Сычевского района.
Среди находок - гранаты, мины, снаряды, взрыватели.
Ранее поисковики захоронили более 850 солдат, погибших на полях сражений, которых нашли в предыдущем и в этом полевых сезонах – 2018 года и за 11 дней Вахты-2019.
ИСТОЧНИК KP.RU