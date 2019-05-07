СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-07T14:05:17+03:00

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В Смоленске бывший судебный пристав заплатит за подделку документов, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Суд прекратил уголовное дело и назначил женщине штраф в 15 тысяч рублей.

- Установлено, что с сентября 2017 года по декабрь 2018 года она, не проводя необходимых исполнительных действий, минимизировав работу, внесла в документы ложные сведения об отсутствии у должников имущества и аресте имущества, и удостоверила своей подписью. Также подсудимая расписалась от имени понятых и других людей, - сообщили в следкоме.

Бывший пристав признала вину и раскаялась.

ИСТОЧНИК KP.RU