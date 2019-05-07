В Смоленске бывший судебный пристав заплатит за подделку документов
Суд прекратил уголовное дело и назначил штраф
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске бывший судебный пристав заплатит за подделку документов, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Суд прекратил уголовное дело и назначил женщине штраф в 15 тысяч рублей.
- Установлено, что с сентября 2017 года по декабрь 2018 года она, не проводя необходимых исполнительных действий, минимизировав работу, внесла в документы ложные сведения об отсутствии у должников имущества и аресте имущества, и удостоверила своей подписью. Также подсудимая расписалась от имени понятых и других людей, - сообщили в следкоме.
Бывший пристав признала вину и раскаялась.
ИСТОЧНИК KP.RU