В Рославле нашли автомобиль-«танк»
Владелец авто разукрасил свою машину и написал на стекле послание ветеранам
ФОТО: ВК.
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В Рославле нашли автомобиль-«танк». Фото стилизованной машины опубликовал паблик «Главное в Рославле» соцсети ВКонтакте. Владелец авто разукрасил свою машину к 9 мая и написал на заднем стекле послание ветеранам, поблагодарив их за Победу.
ФОТО: ВК.
Пользователи по-разному отреагировали на разъезжающий по улицам автомобиль. Одним понравился необычный подход владельца машины к поздравлению ветеранов, другие назвали это клоунадой.
ИСТОЧНИК KP.RU