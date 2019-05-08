СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-08T09:02:15+03:00

Владелец авто разукрасил свою машину и написал на стекле послание ветеранам

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В Рославле нашли автомобиль-«танк». Фото стилизованной машины опубликовал паблик «Главное в Рославле» соцсети ВКонтакте. Владелец авто разукрасил свою машину к 9 мая и написал на заднем стекле послание ветеранам, поблагодарив их за Победу.

ФОТО: ВК.

Пользователи по-разному отреагировали на разъезжающий по улицам автомобиль. Одним понравился необычный подход владельца машины к поздравлению ветеранов, другие назвали это клоунадой.

ИСТОЧНИК KP.RU