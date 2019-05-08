СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-08T15:04:35+03:00

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Аварийные деревья спиливают в Смоленске. Сообщение о предстоящей вырубке растений разместила городская администрация на своем сайте.

По словам сотрудников пресс-службы, работы будут проводиться на этой неделе на Попова, проспекте Строителей, Соколовского, Крупской, 12 лет Октября и Рыленкова. Всего будет спилено около 30 растений.

В администрации отмечают, что перед тем как убрать дерево, его обследует специальная комиссия, после чего до проведения спила информация публикуется на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU