СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-09T08:30:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске закончились поиски пропавшего мужчины. Сергей Костко из Починковского района найден живым, сообщает ПСО «Сальвар».

Мужчина ушел из дома 6 мая и два дня о его местонахождении никто не знал.

ФОТО: ПСО «Сальвар».

Вечером 8 мая от поисковиков появилось сообщение, что мужчину удалось разыскать благодаря репостам в соцсетях.

Между тем, в Смоленске продолжаются поиски 17-летнего парня Влада Бахова. 11 мая поисковики планируют выехать в Демидовский район. Поисковикам требуются помощники.

- Очень нужны люди, много людей - старшие и опытные полевые, ваши знания и умения требуются как никогда. Новички, у вас есть уникальный шанс испытать себя в полевых условиях, - говорят в ПСО «Сальвар».

ИСТОЧНИК KP.RU