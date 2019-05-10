Мужчина погиб при пожаре в Смоленской области
Трагедия могла произойти из-за неосторожного обращения с огнем
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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40-летний мужчина погиб в страшном пожаре в деревне Ельнинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в районе двенадцати часов ночи 8 мая.
- Пламя охватило частный двухквартирный дом на улице Садовая в деревне Демщино. Его пытались потушить пять огнеборцев и две автоцистерны, - сообщили в региональном МЧС. - В результате пожара выгорело посещение площадью 10 кв метров.
По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее в деревне Починка в ночном пожаре погибла женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU