Жилой дом горел ночью в деревне под Смоленском

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-12T10:22:55+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Одноэтажный блочный жилой дом горел в деревне Боровая под Смоленском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в пятом часу утра 12 мая.

По словам спасателей, к моменту приезда спасателей пламя охватило мансардный этаж и переходило на кровлю. Спасатели запросили подкрепление.

- Полностью отстоять дом не удалось: поврежден мансардный этаж и кровля строения, выгорели гараж и летняя веранда, - прокомментировали в региональном МЧС. - Причина случившегося пока не установлена. Одна из версий ЧП - электротехническая.

Ранее при пожаре в Смоленской области погиб мужчина. Трагедия в одной из деревень Ельнинского района могла произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU