2019-05-12T10:39:25+03:00
Общество

Смоленские подростки рискуют жизнью, играя в недостроенном доме

Молодежь распивает алкоголь и бросает камни в припаркованные машины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Смоленские подростки рискуют жизнью, играя в недостроенном доме по 1-му Красноармейскому переулку в Рославле, сообщает паблик «Подслушано в Рославле» соцсети ВКонтакте. Местные жители говорят, что дети распивают алкоголь, ругаются матом, угрожают взрослым и бросают камни в припаркованные рядом с домом автомобили.

- Я один раз поругалась на них, так в меня начался залп из камней и бутылок. Не боятся они никого, - пишет одна из участников группы.

Также местные жители обращают внимание, что дом находится в плачевном состоянии и вот-вот может обрушиться. По словам местных жителей, кто-то из активистов уже сообщал о проблеме в администрацию, но реакции не последовало.

Авторы поста надеются, что родители подростков узнают их на фотографиях и проведут беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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