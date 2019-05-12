Смоленские подростки рискуют жизнью, играя в недостроенном доме
Смоленские подростки рискуют жизнью, играя в недостроенном доме по 1-му Красноармейскому переулку в Рославле, сообщает паблик «Подслушано в Рославле» соцсети ВКонтакте. Местные жители говорят, что дети распивают алкоголь, ругаются матом, угрожают взрослым и бросают камни в припаркованные рядом с домом автомобили.
- Я один раз поругалась на них, так в меня начался залп из камней и бутылок. Не боятся они никого, - пишет одна из участников группы.
Также местные жители обращают внимание, что дом находится в плачевном состоянии и вот-вот может обрушиться. По словам местных жителей, кто-то из активистов уже сообщал о проблеме в администрацию, но реакции не последовало.
Авторы поста надеются, что родители подростков узнают их на фотографиях и проведут беседу.
ИСТОЧНИК KP.RU