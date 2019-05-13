В Гагарине ночью вспыхнула машина

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-13T10:24:54+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Гагарине горела машина. ЧП произошло в пятом часу утра у дома №10 по улице Гагарина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

По словам спасателей, огонь повредил заднее сиденье «девятки», закопчен салон. В ЧП никто не пострадал. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее 40-летний мужчина погиб в страшном пожаре в деревне Ельнинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU