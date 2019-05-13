2019-05-13T17:19:33+03:00
Общество

В Смоленском районе построят новую станцию очистки воды

Строительство решит проблему жителей поселка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В поселке Гнездово Смоленского района построят новую станцию очистки воды, сообщает пресс-служба главы региона. Ее появление решит проблему местных жителей. Ранее люди жаловались, что из кранов течет ржавая вода.

По словам начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елены Соколовой, на строительство станции водоочистки для скважины на улице Вокзальная в этом году планируется выделить 1,6 млн рублей. На выходе в домах, подключенных к новому объекту, будет чистая вода.

О сроках сдачи объекта пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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