В Смоленском районе построят новую станцию очистки воды
Строительство решит проблему жителей поселка
ФОТО: pixabay.com.
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В поселке Гнездово Смоленского района построят новую станцию очистки воды, сообщает пресс-служба главы региона. Ее появление решит проблему местных жителей. Ранее люди жаловались, что из кранов течет ржавая вода.
По словам начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елены Соколовой, на строительство станции водоочистки для скважины на улице Вокзальная в этом году планируется выделить 1,6 млн рублей. На выходе в домах, подключенных к новому объекту, будет чистая вода.
О сроках сдачи объекта пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU