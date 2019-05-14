СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-14T11:41:36+03:00

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В Смоленском Поозерье хищник напал на гнездо птицы. Самка скопы изо всех сил защищала потомство. Видео атаки хищника запечатлела камера, установленная рядом с гнездом.

Сотрудники Поозерья, опубликовавшие кадры в группе «Живая природа» ВКонтакте, отмечают, что птица самоотверженно отражала атаку, закрывая яйца крыльями. А после того, как опасность миновала, еще долго наблюдала, не вернется ли враг обратно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/708588" frameborder="0"></iframe> В Смоленском Поозерье хищник напал на гнездо птицы.Самка изо всех сил защищала потомство. ВИДЕО: «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU