В Смоленском Поозерье хищник напал на гнездо птицы
Самка изо всех сил защищала потомство
ФОТО: «Живая природа» ВКонтакте.
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В Смоленском Поозерье хищник напал на гнездо птицы. Самка скопы изо всех сил защищала потомство. Видео атаки хищника запечатлела камера, установленная рядом с гнездом.
Сотрудники Поозерья, опубликовавшие кадры в группе «Живая природа» ВКонтакте, отмечают, что птица самоотверженно отражала атаку, закрывая яйца крыльями. А после того, как опасность миновала, еще долго наблюдала, не вернется ли враг обратно.
В Смоленском Поозерье хищник напал на гнездо птицы.Самка изо всех сил защищала потомство. ВИДЕО: «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU