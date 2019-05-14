Двух смолян подозревают в убийстве оленей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-14T12:13:45+03:00

Туши животных были найдены в машине охотников

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Двух смолян 38-ми и 36-ти лет подозревают в убийстве оленей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Туши животных были найдены в машине охотников недалеко от одного из охотхозяйств в Гагаринском районе.

На незаконную охоту подозреваемые отправились с тремя ружьями и зарегистрированными карабинами к ним.

По словам полицейских, охотхозяйству причинен вред на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU