Двух смолян подозревают в убийстве оленей
Туши животных были найдены в машине охотников
ФОТО: УМВД России по Смоленской области.
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Двух смолян 38-ми и 36-ти лет подозревают в убийстве оленей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Туши животных были найдены в машине охотников недалеко от одного из охотхозяйств в Гагаринском районе.
На незаконную охоту подозреваемые отправились с тремя ружьями и зарегистрированными карабинами к ним.
По словам полицейских, охотхозяйству причинен вред на сумму свыше 800 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU