2019-05-14T12:13:45+03:00
Происшествия

Двух смолян подозревают в убийстве оленей

Туши животных были найдены в машине охотников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: УМВД России по Смоленской области.ФОТО: УМВД России по Смоленской области.
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Двух смолян 38-ми и 36-ти лет подозревают в убийстве оленей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Туши животных были найдены в машине охотников недалеко от одного из охотхозяйств в Гагаринском районе.

На незаконную охоту подозреваемые отправились с тремя ружьями и зарегистрированными карабинами к ним.

По словам полицейских, охотхозяйству причинен вред на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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