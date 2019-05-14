На трассе в Смоленской области «Газель» сбила пенсионера на велосипеде
Мужчина скончался на месте аварии
ФОТО: pixabay.com.
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На трассе в Смоленской области «Газель» сбила пенсионера на велосипеде, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло на дороге Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск» во втором часу дня 13 мая.
По словам полицейских, 62 летний мужчина ехал по обочине в попутном с грузовиком направлении. Прибывшие медики констатировали смерть велосипедиста.
Ранее произошло еще одно ДТП с велосипедистом, в котором мужчина отделался травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU