2019-05-14T14:17:44+03:00
Происшествия

На трассе в Смоленской области «Газель» сбила пенсионера на велосипеде

Мужчина скончался на месте аварии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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На трассе в Смоленской области «Газель» сбила пенсионера на велосипеде, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло на дороге Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск» во втором часу дня 13 мая.

По словам полицейских, 62 летний мужчина ехал по обочине в попутном с грузовиком направлении. Прибывшие медики констатировали смерть велосипедиста.

Ранее произошло еще одно ДТП с велосипедистом, в котором мужчина отделался травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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