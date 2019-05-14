14 Май 15:02 2019-05-14T15:02:57+03:00

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В Смоленской области задержали более 210 тонн запрещенных продуктов, рассказал об итогах работы за 9-12 мая главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов. Вся «запрещенка» ехала в Россию со стороны Беларуси на 15-ти машинах.

По словам представителя ведомства, сопроводительные документы были представлены лишь на партию сыра и замороженной черной смородины. Одна партия яблок ввозилась по документам под видом картофельных снеков. Остальные партии (яблоки, груши, клубника) ехали без каких-либо сопроводительных документов, в т.ч. и документов, подтверждающих их фитосанитарную безопасность.

Известно, что яблоки выращивали Польше и Молдове, а откуда остальные фрукты и ягоды установить не удалось.

В отношении груза проводится проверка. По ее результатам будет принято решение как в отношении груза, так и нарушителей, рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU