14 Май 16:40 2019-05-14T16:40:56+03:00

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Смоляне нашли мужчину, ушедшего из областной больницы. Поисковики из отряда «Сальвар» рассказали историю спасения человека.

По словам добровольцев, вернуть домой смолянина помогли неравнодушные люди - Ирина и Андрей Копачевы. Они увидели в интернете ориентировку и позвонили поисковикам. Добровольцы выехали на место, где видели человека, но там его уже не было. На следующий день в «Сальвар» снова позвонила семейная пара и сообщила, что мужчина найден живым.

Выяснилось, что смолянин ушел из областной больницы и пошел домой пешком, а живет он в Духовщине. По пути мужчина выбился из сил и потерял ориентацию в пространстве.

- Поиск завершен. Огромное спасибо всем, кто участвовал в поисках. Кто репостил нашу ориентировку и продвигал информацию о потерявшемся в соцсетях. И, конечно же, огромная благодарность - Ирине и Андрею Копачевым. Ребята, вы - наши герои! - написали поисковики на своей страничке в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU