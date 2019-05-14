Смоляне нашли мужчину, ушедшего из областной больницы
Смоляне нашли мужчину, ушедшего из областной больницы. Поисковики из отряда «Сальвар» рассказали историю спасения человека.
По словам добровольцев, вернуть домой смолянина помогли неравнодушные люди - Ирина и Андрей Копачевы. Они увидели в интернете ориентировку и позвонили поисковикам. Добровольцы выехали на место, где видели человека, но там его уже не было. На следующий день в «Сальвар» снова позвонила семейная пара и сообщила, что мужчина найден живым.
Выяснилось, что смолянин ушел из областной больницы и пошел домой пешком, а живет он в Духовщине. По пути мужчина выбился из сил и потерял ориентацию в пространстве.
- Поиск завершен. Огромное спасибо всем, кто участвовал в поисках. Кто репостил нашу ориентировку и продвигал информацию о потерявшемся в соцсетях. И, конечно же, огромная благодарность - Ирине и Андрею Копачевым. Ребята, вы - наши герои! - написали поисковики на своей страничке в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU