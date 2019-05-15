2019-05-15T09:46:40+03:00
Общество

В Смоленске на ремонт частично закроют движение по мосту

Асфальт на Крестовоздвиженском путепроводе на улице Степана Разина обновят
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на месяц перекроют движение по мосту.В Смоленске на месяц перекроют движение по мосту.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на месяц перекроют движение по мосту, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ремонт дороги официально стартовал на улице Степана Разина.

В администрации отмечают, что путепровод, что у Крестовоздвиженской церкви, полностью закрывать не будут, работы на нем будут проходить постепенно. Ремонт дороги планируют завершить до 15 июня.

Ранее «КП-Смоленск» сообщала, что в городе пройдут масштабные работы по замене асфальта. Часть из них будут вестись ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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