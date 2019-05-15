15 Май 07:58 2019-05-15T09:31:56+03:00

Работники дошкольного учреждения не обратили внимания на заболевшего ребенка, пишут в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Житель Гагарина написала о халатности воспитателей детского сада. Жалоба на пречистенскую МСОШ имени И.И. Цапова и детский сад при нем опубликована в паблике «Подслушано Гагарин» ВКонтакте.

По словам автора сообщения, персонал учреждения плохо следит за детьми. В частности, была проигнорирована высокая температура одного из подопечных.

- Они никакого внимания ей не уделили, даже не позвонили родителям, что ребёнок заболел, когда родители пришли забирать ребёнка из сада, у неё уже начинались судороги, - пишет автор.

Также девушка сообщила о нарушениях в школе.

Однако участники группы не поверили жалобе. Местные жители отмечают, что в школе относились и относятся к детям с уважением.

ФОТО: ВК.

- Сейчас учусь в этой школе. Хорошая школа. Учителя здесь никого не оскорбляют. И мой младший брат ходит в детский сад, который находится в этой школе. Воспитатели там хорошие, - написала другая участница группы.

ИСТОЧНИК KP.RU