15 Май 09:03 2019-05-15T09:03:19+03:00

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Жители 10 домов в Смоленске останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Неудобства будут испытывать горожане, проживающие в домах №11, 13, 15, 17, 19, 21 по ул. Нарвская,№1, 1а, 3, 3а по ул. Нахимова, а также персонал и воспитанники детского сада «Гнездышко». Холодной воды у них не будет до 20.00 15 мая.

В администрации отмечают, что отключение связано с подключением пожарного гидранта.

- Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 21-41-19, - говорят в пресс-службе. - По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU