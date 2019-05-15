2019-05-15T10:16:53+03:00
Происшествия

В Смоленске ищут очевидцев ДТП велосипедиста с пожилой женщиной

Неизвестный велосипедист сбил пенсионера и скрылся
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ищут очевидцев ДТП велосипедиста с пожилой женщиной, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Неизвестный человек сбил пенсионера и скрылся. ДТП произошло в районе дома № 3 по улице Тенишевой около 17.20 13 мая.

- Женщина 1930 года рождения получила травмы, - говорят полицейские. - Просьба к очевидцам происшествия: если вам что-либо известно об этой аварии, сообщите информацию по телефонам: дежурная часть (4812) 41-88-71 или группа по розыску автомототранспортных средств 41-90-83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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