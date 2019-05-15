2019-05-15T10:27:11+03:00
Происшествия

Знакомый смолянки украл у нее два телефона и планшет

Гаджеты нашли в одном из ломбардов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Знакомый смолянки украл у нее два телефона и планшет, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Пропажу гаджетов девушка обнаружила после совместного застолья.

По словам полицейских, подозреваемого задержали по месту жительства. 32-летний ранее судимый мужчина признался в краже. Похищенные гаджеты нашли в одном из ломбардов и вернули потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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