Знакомый смолянки украл у нее два телефона и планшет
Гаджеты нашли в одном из ломбардов
ФОТО: pixabay.com.
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Знакомый смолянки украл у нее два телефона и планшет, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Пропажу гаджетов девушка обнаружила после совместного застолья.
По словам полицейских, подозреваемого задержали по месту жительства. 32-летний ранее судимый мужчина признался в краже. Похищенные гаджеты нашли в одном из ломбардов и вернули потерпевшей.
ИСТОЧНИК KP.RU