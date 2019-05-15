В Смоленске на переходе сбили женщину
ДТП произошло на нерегулируемой «зебре»
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске на пешеходном переходе сбили женщину, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в районе шести вечера на нерегулируемой «зебре» у дома №3 по улице Академика Петрова.
В полиции не уточняют, при каких обстоятельствах водитель «Волги» наехал на 37-летнюю женщину. Известно, что пешеход получила травмы.
Ранее стражи порядка просили о помощи в поиске велосипедиста, который сбил пенсионерку.
ИСТОЧНИК KP.RU