В Смоленске на переходе сбили женщину

15 Май 11:10 2019-05-15T11:10:23+03:00

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В Смоленске на пешеходном переходе сбили женщину, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в районе шести вечера на нерегулируемой «зебре» у дома №3 по улице Академика Петрова.

В полиции не уточняют, при каких обстоятельствах водитель «Волги» наехал на 37-летнюю женщину. Известно, что пешеход получила травмы.

Ранее стражи порядка просили о помощи в поиске велосипедиста, который сбил пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU