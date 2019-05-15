В Смоленске водолазы начали проверку газопровода на дне Днепра
Осмотр покажет, целесообразно ли продлевать срок эксплуатации труб
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске водолазы начали проверку газопровода на дне Днепра, сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Смоленск». Специалистам предстоит выяснить, есть ли утечки, а также оценить состояние трубы и грунта.
По словам сотрудников компании, газопровод проходит через Днепр в трех местах. Два из них проходят по дну и нуждаются в проверке каждые пять лет, а также по истечении 40-летнего срока эксплуатации.
- Этот осмотр покажет, целесообразно ли продлевать срок эксплуатации труб, - рассказали в пресс-службе компании.
ИСТОЧНИК KP.RU