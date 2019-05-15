15 Май 12:06 2019-05-15T12:06:21+03:00

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В Смоленске водолазы начали проверку газопровода на дне Днепра, сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Смоленск». Специалистам предстоит выяснить, есть ли утечки, а также оценить состояние трубы и грунта.

По словам сотрудников компании, газопровод проходит через Днепр в трех местах. Два из них проходят по дну и нуждаются в проверке каждые пять лет, а также по истечении 40-летнего срока эксплуатации.

- Этот осмотр покажет, целесообразно ли продлевать срок эксплуатации труб, - рассказали в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU