18-летний смолянин получил 5 лет колонии строгого режима за убийство

15 Май 12:59 2019-05-15T15:34:42+03:00

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18-летний смолянин получил срок за убийство старого знакомого. Суд приговорил его к пяти годам колонии строго режима, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

По словам представителя регионального следкома, парень восемь раз ударил знакомого ножом. Шансов выжить у мужчины не было.

- Трагедия произошла 6 марта 2018 года в Сафоново. Молодой человек проходило мимо дома мужчины, они поссорились. Также известно, что фигурант дела ранее конфликтовал с погибшим, - рассказали в СУ СК РФ по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU