Смолянин задолжал налоговой почти 130 тысяч рублей
Вернуть долг мужчина согласился после ареста машины
ФОТО: r67.fssprus.ru.
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Смолянин задолжал налоговой почти 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Неоднократные попытки вразумить должника не приводили к должному результату - смолянин не спешил рассчитываться по обязательствам.
По словам сотрудников ведомства, погасить накопленную сумму он согласился после ареста машины.
- После очередного вызова должника на прием к судебном приставу житель областного центра прибыл в районный отдел с документом, подтверждающим погашение задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - прокомментировали в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU