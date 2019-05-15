15 Май 15:18 2019-05-15T15:18:56+03:00

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Смолянин задолжал налоговой почти 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Неоднократные попытки вразумить должника не приводили к должному результату - смолянин не спешил рассчитываться по обязательствам.

По словам сотрудников ведомства, погасить накопленную сумму он согласился после ареста машины.

- После очередного вызова должника на прием к судебном приставу житель областного центра прибыл в районный отдел с документом, подтверждающим погашение задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU