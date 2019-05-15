15 Май 16:21 2019-05-15T16:21:30+03:00

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В парке Смоленска появились контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Отдыхающим предлагают сортировать отходы на пластик, стекло и бумагу.

Контейнеры установлены на входе в центральный парк со стороны улицы Карла Маркса и на западном входе - со стороны улиц Багратиона и Пржевальского.

По словам сотрудников пресс-службы, программа раздельного сбора мусора реализуется по поручению губернатора Алексея Островского.

Ранее у жителей Смоленска появилась возможность сдать в утиль ртутные лампы. Вместительный оранжевый бак установлен у входа в компанию ОА «Спецавтохозяйство», ответственную за сбор и утилизацию мусора в регионе, на Тенишевой, 4а.

ИСТОЧНИК KP.RU