СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-17T17:52:02+03:00

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Жители 50 домов и соцобъекты останутся без горячей воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Причина временных неудобств связана с предстоящим техническим освидетельствованием теплопунктов и котельных.

По словам сотрудников администрации, возможные отключения горячей воды запланированы на 20 мая и продлятся пять дней. В зону отключения попали:

Н. Неман 22, 24,

Багратиона 19, 21,

Ак. Петрова 1, 3, 5, 5А (сш № 17), 7, 9

Багратиона 59, 61, 63, 65,

2-й Краснофлотский пер. 42, 44, 46,

1-я Парковая 20 (д/с «Ручеёк)

Фрунзе 47, 49, 51, 53,

Госпитальная 4А, 6, 8, 10, 12, 25, 27, 29, 31, 33, 13

Войкова 12 (психоневрологическая больница)

Гризодубовой 1, 2, 3, 4,

Королевка 5(д/с «Мальвинка»),

6(сш № 40), 7, 8, 9, 10, 11

М. Ерёменко 58 (д/с «Ягодка»), 60, 64, 66, 68, 70

Беляева 45,

Витебское шоссе 1 А, 1/37, 3/20

В тоже время, если специалисты удостоверятся, что оборудование в котельных и теплопунктах в порядке, воду могут и вовсе не отключать.

ИСТОЧНИК KP.RU