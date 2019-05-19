2019-05-19T18:20:31+03:00
Общество

Нашлась медаль за "Смоленские конфекты" 1851 года

Бронзовая награда Всемирной выставки в Лондоне станет первым экспонатом в будущем музее гастрономического сувенира Смоленщины
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО:vk.com/smolkonfektyФОТО:vk.com/smolkonfekty
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Смоляне, возродившие производство старинного лакомства под названием "Смоленские конфекты" отыскали на аукционе бронзовую медаль Всемирной выставки в Лондоне, где в 1851 году это удивительное лакомство покорило иностранцев. Теперь награда станет первым экспонатом будущего музея "Смоленских конфект".

"Вместе со смоленским конфектами под сводами Хрустального дворца в Гайд-парке в тот год были представлены и сотни других экспонатов из России. В их числе – прекрасные ювелирные украшения, изделия из яшмы и малахита, а также великолепная русская мозаика. Однако и на фоне такого великолепия вкусные и полезные смоленские сладости отнюдь не потерялись и сумели показать себя во всей красе", - сообщается в группе "Смоленские конфекты".

ИСТОЧНИК KP.RU

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