СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-20T06:29:47+03:00

Животное пробежалось по футбольному полю и скрылось в общежитиях филиала МЭИ

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В Смоленске снова видела лося на стадионе вуза. О появлении животного сообщили смоляне в паблике «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Очевидцы сообщают, что парнокопытное выбежало со стороны Реадовского парка, пробежалось по полю и скрылось в общежитиях филиала МЭИ.

Отмечается, что это первое появление животного в центре города. Ранее лося там же видели с подругой - они также прогуливались по стадиону на глазах прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU