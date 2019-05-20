В Смоленске снова видела лося на стадионе вуза
Животное пробежалось по футбольному полю и скрылось в общежитиях филиала МЭИ
ФОТО: vk.com/overheard_smolensk.
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В Смоленске снова видела лося на стадионе вуза. О появлении животного сообщили смоляне в паблике «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.
Очевидцы сообщают, что парнокопытное выбежало со стороны Реадовского парка, пробежалось по полю и скрылось в общежитиях филиала МЭИ.
Отмечается, что это первое появление животного в центре города. Ранее лося там же видели с подругой - они также прогуливались по стадиону на глазах прохожих.
ИСТОЧНИК KP.RU