2019-05-20T06:29:47+03:00
Общество

В Смоленске снова видела лося на стадионе вуза

Животное пробежалось по футбольному полю и скрылось в общежитиях филиала МЭИ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: vk.com/overheard_smolensk.ФОТО: vk.com/overheard_smolensk.
Изменить размер текста:

В Смоленске снова видела лося на стадионе вуза. О появлении животного сообщили смоляне в паблике «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Очевидцы сообщают, что парнокопытное выбежало со стороны Реадовского парка, пробежалось по полю и скрылось в общежитиях филиала МЭИ.

Отмечается, что это первое появление животного в центре города. Ранее лося там же видели с подругой - они также прогуливались по стадиону на глазах прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24