СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-20T14:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области ограничат движение машин на трех переездах, сообщает пресс-служба МЖД. Изменения связаны с предстоящими ремонтными работами, которые пройдут в конце мая и в июне.

По словам сотрудников компании, железнодорожники отремонтируют путь на участке Рудня – Голынки и станции Голынки Смоленской области. В работах будет задействована специальная железнодорожная техника.

- Обращаем внимание автомобилистов, что 24, 30 мая и 1, 4, 5, 21 июня с 7:00 до 18:00 для движения автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд 442 км (д. Плоское, Руднянского района), 31 мая и 6, 8, 14, 15, 24 июня с 7:00 до 18:00 – переезд 439 км перегона Голынки – Рудня и 11, 18, 21, 24 июня с 7:00 до 18:00 – переезд 434 км станции Голынки, - прокомментировали в пресс-службе. - Пути объезда будут обозначены на информационных указателях, установленных на подъездах к железнодорожному переезду.

Также отмечается, что ограничения не распространяются на спецтехнику и аварийные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU