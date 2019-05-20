В Смоленске начинается ремонт Крестовоздвиженского моста
На половине проезжей части ограничат движение транспорта
В Смоленске начинается ремонт Крестовоздвиженского моста.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске начинается ремонт Крестовоздвиженского моста. По информации пресс-службы городской администрации, рано утром 21 марта бригады приступят к работе.
Отмечается, что на переправе будут менять верхний слой асфальта, в связи с чем рабочие попеременно будут перекрывать по половине дороги.
- Ремонт планируется закончить с опережением первоначальных сроков. Если позволит погода, он завершится к 1 июня, - сообщили в администрации.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее продумать альтернативные пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU