СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-20T17:07:23+03:00

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В Смоленске 3-летнего ребенка зверски покусала собака. Тревожное сообщение о случившемся появилось в паблике «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. Инцидент произошел на пешеходном переходе от военной академии к «Магниту», что на улице Лавочкина, в районе 20.00 18 мая.

Сообщается, что пес накинулся на ребенка. Пока мама пыталась остановить кровь у дочки, хозяйка с собакой ушла с места происшествия.

- Хозяйка, отзовитесь, необходимо знать, привита ли ваша собака, так как ребенок находится на стационаре, написала автор поста, указав, что ребенку наложили множественные швы на голову и лицо, - написала автор.

Участники группы посоветовали женщине обратиться в правоохранительные органы, что позднее она и сделала, и поискать записи с камер наружного наблюдения.

- Просить запись, где хоть как-то видно и хозяйку, и собаку. Искать свидетелей, и проехать по ближайшим ветклиникам. Есть шанс, что врачи узнают питомца и хозяйку, - посоветовали участники группы.

Со слов автора сообщения хозяйке собаки на вид около 50 лет, на голове у нее был платок. Собака среднего размера, рыжая.

ИСТОЧНИК KP.RU