СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-21T13:47:17+03:00

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Водитель мотоцикла попал в серьезное ДТП в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 39-летний мужчина на «Сузуки» столкнулся с «десяткой».

По словам полицейских, ДТП произошло в районе десяти часов вечера 20 мая у дома №11 по улице Румянцева.

- Авария произошла тогда, когда 39-летний водитель «ВАЗа» делал разворот вне перекрестка, - рассказали в полиции.

По словам очевидцев, у мотоциклиста сломана нога.

ИСТОЧНИК KP.RU