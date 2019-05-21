Водитель мотоцикла попал в серьезное ДТП в Смоленске
Мужчина столкнулся с «десяткой»
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
Водитель мотоцикла попал в серьезное ДТП в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 39-летний мужчина на «Сузуки» столкнулся с «десяткой».
По словам полицейских, ДТП произошло в районе десяти часов вечера 20 мая у дома №11 по улице Румянцева.
- Авария произошла тогда, когда 39-летний водитель «ВАЗа» делал разворот вне перекрестка, - рассказали в полиции.
По словам очевидцев, у мотоциклиста сломана нога.
ИСТОЧНИК KP.RU