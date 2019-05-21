Сквер с самолетом в Смоленске снова отремонтируют
Сквер «Крылатые земляки» в Смоленске снова будут ремонтировать, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на рабочую поездку Алексея Островского. Состояние места отдыха жителей Покровки, которое недавно было отремонтировано в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», оставляет желать лучшего.
По словам главы региона, работы выполненные при прежней администрации, были проведены некачественно. Сегодня в сквере местами обвалилась штукатурка на стеле под самолетом, есть претензии по озеленению и укладке плитки.
Все недоработки планируется устранить за счет подрядчика, который ранее выполнял здесь ремонт.
Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона указал на пыль и песок на улицах областного центра, оставшийся после зимы. Не исключено, что за эту недоработку кто-то из сотрудников МУПа, ответственного за чистоту в городе, лишится премии или будет уволен.
ИСТОЧНИК KP.RU