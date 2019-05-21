Сквер с самолетом в Смоленске снова отремонтируют

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-21T15:01:17+03:00

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Сквер «Крылатые земляки» в Смоленске снова будут ремонтировать, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на рабочую поездку Алексея Островского. Состояние места отдыха жителей Покровки, которое недавно было отремонтировано в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», оставляет желать лучшего.

По словам главы региона, работы выполненные при прежней администрации, были проведены некачественно. Сегодня в сквере местами обвалилась штукатурка на стеле под самолетом, есть претензии по озеленению и укладке плитки.

Все недоработки планируется устранить за счет подрядчика, который ранее выполнял здесь ремонт.

Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона указал на пыль и песок на улицах областного центра, оставшийся после зимы. Не исключено, что за эту недоработку кто-то из сотрудников МУПа, ответственного за чистоту в городе, лишится премии или будет уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU