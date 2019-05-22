СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-22T08:35:14+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Более 20 опасных предметов ВОВ нашли в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Все они были найдены в деревне Павлово Духовщинского района. Среди взрывоопасных находок – 20 ручных гранат и одна минометная мина.

- Все предметы подняты из земли и уничтожены специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», - рассказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU