2019-05-22T08:35:14+03:00
Общество

Более 20 опасных предметов ВОВ нашли в Смоленской области

Гранаты и мины уничтожены
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Более 20 опасных предметов ВОВ нашли в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Все они были найдены в деревне Павлово Духовщинского района. Среди взрывоопасных находок – 20 ручных гранат и одна минометная мина.

- Все предметы подняты из земли и уничтожены специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», - рассказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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