2019-05-22T10:28:24+03:00
Общество

В Смоленске продают картину 17 века

Автор объявления планирует получить за нее 6 млн 887 тыс. рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: avito.ru.ФОТО: avito.ru.
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В Смоленске на Авито продают картину 17 века, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Автор объявления планирует получить за нее 6 млн 887 тыс. рублей.

Владелец полотна обращает внимание, что продавать редкий экземпляр он будет не долго: если в Смоленске не найдутся покупатели, он отвезет ее за границу и продаст через аукцион.

На полотне, выполненном маслом, есть два небольших разрыва, замечает владелец объявления, но зрительно они не видны.

Стоит отметить, что это не единственная редкая вещь в коллекции смолянина. Также он продает старинные монеты разного достоинства, африканские маски и антиквариат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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