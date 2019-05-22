2019-05-22T11:13:33+03:00
Общество

В Смоленске мышь укусила ребенка в жилом доме

Жители просят коммунальщиков избавить многоэтажку от грызунов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске мышь укусила ребенка в жилом доме, написал подписчик паблика «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. При каких обстоятельствах это произошло, не сообщается.

Автор заметки отмечает, что жильцы неоднократно просили ЖЭУ протравить грызунов, которые жили в подвале, но по какой-то причине не были услышаны. А теперь мыши добрались аж до девятого этажа.

Смоляне советуют написать жильцам дома в РосЖКХ или СЭС, а пока их жалоба будет рассматриваться завести котов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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