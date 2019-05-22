В Лопатинском саду Смоленска посадили необычное дерево
Сказочный дуб, украшенный цветочными горшками, «вырос» на площадке с аттракционами
ФОТО: ВКонтакте.
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В Лопатинском саду Смоленска посадили необычное дерево. О появлении сказочного дуба, украшенного горшками с цветами, сообщило сообщество «Смоленск» соцсети ВКонтакте. Увидеть дерево можно на площадке с аттракционами.
Руководство парка приглашает смолян и туристов оценить новую достопримечательность парка и сфотографироваться на его фоне.
ИСТОЧНИК KP.RU