СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-22T13:07:36+03:00

Сказочный дуб, украшенный цветочными горшками, «вырос» на площадке с аттракционами

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В Лопатинском саду Смоленска посадили необычное дерево. О появлении сказочного дуба, украшенного горшками с цветами, сообщило сообщество «Смоленск» соцсети ВКонтакте. Увидеть дерево можно на площадке с аттракционами.

Руководство парка приглашает смолян и туристов оценить новую достопримечательность парка и сфотографироваться на его фоне.

ИСТОЧНИК KP.RU