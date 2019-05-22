В Смоленске начали монтировать стрелки для трамваев-челноков
С ними транспорт сможет перевозить пассажиров, не заезжая на разворотное кольцо
ФОТО: паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте.
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На площади Победы в Смоленске начали монтировать стрелки для трамваев-челноков, сообщает паблик «Смоленский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». С ними транспорт сможет перевозить пассажиров, не заезжая на разворотное кольцо.
Сообщается, что такая конструкция позволит водителю довести пассажиров до конечного пункта, а затем, перейдя в соседний (пустой) вагон, он повезет состав обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU