2019-05-22T14:06:50+03:00
Общество

В Смоленске начали монтировать стрелки для трамваев-челноков

С ними транспорт сможет перевозить пассажиров, не заезжая на разворотное кольцо
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте.ФОТО: паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте.
Изменить размер текста:

На площади Победы в Смоленске начали монтировать стрелки для трамваев-челноков, сообщает паблик «Смоленский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». С ними транспорт сможет перевозить пассажиров, не заезжая на разворотное кольцо.

Сообщается, что такая конструкция позволит водителю довести пассажиров до конечного пункта, а затем, перейдя в соседний (пустой) вагон, он повезет состав обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют создать центр для молодежи
Смоленские налоговики подвели промежуточный результат декларационной кампании
В Лопатинском саду Смоленска появился новый арт-объект
В Смоленске снесут незаконно установленный ларек
В Смоленске мышь укусила ребенка в жилом доме
В Смоленске продают картину 17 века
Более 20 опасных предметов ВОВ нашли в Смоленской области
Смолянка осталась без денег, забыв карту в банкомате
В Смоленской области сгорел жилой дом
В Смоленской области ищут пропавшего 55-летнего мужчину
Жителям Смоленска пересчитают плату за отопление
Сквер с самолетом в Смоленске снова облагородят
В Смоленске мотоциклист попал в серьезное ДТП
Губернатор Смоленской области поручил помочь семье погорельцев
В Смоленске полицейские провели зарядку со студентами вуза
418 смолян пострадали от клещей
Смоленских пешеходов просят снять наушники
В Смоленской области загорелся Hyundai
В Смоленске ищут свидетелей наезда на мужчину
Летом в Смоленской области откроют для купания 48 пляжей