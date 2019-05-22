СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-22T14:06:50+03:00

С ними транспорт сможет перевозить пассажиров, не заезжая на разворотное кольцо

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На площади Победы в Смоленске начали монтировать стрелки для трамваев-челноков, сообщает паблик «Смоленский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». С ними транспорт сможет перевозить пассажиров, не заезжая на разворотное кольцо.

Сообщается, что такая конструкция позволит водителю довести пассажиров до конечного пункта, а затем, перейдя в соседний (пустой) вагон, он повезет состав обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU