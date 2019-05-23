СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-23T17:04:02+03:00

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Глава Смоленска потребовал разобраться с очередью в детские сады: Андрей Борисов увидел в схеме распределения мест системную ошибку, сообщает итоги заседания в администрации комитет по информационной политике.

Градоначальник заметил, что за 1,5 месяца его работы только ему поступила пачка обращений с просьбой перевести или устроить ребенка в конкретный детский сад, не говоря о работниках профильного департамента.

- С моей точки зрения, у кого-то хороший бизнес: сначала создается проблема, а потом предлагается помощь в ее решении, - сказал глава Смоленска, поручив контрольно-ревизионному управлению проверить его догадки.

В пресс-службе отмечают, что аналогичная ситуация сложилась и со школами, поэтому в ближайшее время систему образования ждет большая проверка. Также к началу учебного года будут пересмотрены списки территориального закрепления к школам.

ИСТОЧНИК KP.RU