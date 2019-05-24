В Починковском районе откроют Дом культуры
Губернатор поможет местным властям решить вопрос с передачей здания в муниципальную собственность и его ремонтом
ФОТО: pixabay.com.
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В Починковском районе собираются открыть местный Дом культуры, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на итоги рабочей поездки губернатора. Но перед этим здание необходимо передать в муниципальную собственность (сегодня оно принадлежит Министрерству обороны) и отремонтировать.
По информации пресс-службы, в помещении есть все необходимое - вода, тепло, свет. Необходим лишь косметический ремонт и оборудование - мебель, аппаратура и др.
В ближайшее время глава региона намерен связаться с заместителем Министра обороны и детально обсудить вопрос по передаче здания.
ИСТОЧНИК KP.RU