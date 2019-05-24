В Смоленске до 30 октября ограничат движение транспорта по Беляева

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-24T16:57:13+03:00

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В Смоленске до 30 октября ограничат движение транспорта по улице Беляева, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Бригады с 27 мая приступят к ремонту моста, соединяющего Ленинский и Заднепровский районы. Работы будут проходить на участке от улицы Соболева до подземного перехода на Колхозной площади.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее продумать пути объезда. Не исключено, что на некоторых улицах будет затруднен проезд. Ведь в настоящее время также идет ремонт Крестовоздвиженской переправы. Ее рабочие обещают закончить раньше срока – если позволит погода – до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU