2019-05-26T11:14:18+03:00
Происшествия

Молния сожгла жилой дом в Смоленской области

Строение тушили две автоцистерны и 6 пожарных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Молния сожгла жилой дом в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около 19.50 25 мая в деревне Староселье Дорогобужского района.

- Прибывшие расчеты 25 пожарно-спасательной части обнаружили, что из-за порывистого ветра огонь перекинулся на расположенный рядом хозяйственный сарай. Немногим более часа понадобилось огнеборцам для ликвидации пожара. Отстоять две постройки не удалось, - прокомментировали в МЧС.

Сотрудники ведомства сообщают, что погибших и пострадавших в пожаре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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