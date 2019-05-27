СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-27T13:52:54+03:00

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В Смоленске определен маршрут для велопарада, сообщает пресс-служба городской администрации. Спортивный праздник состоится 2 июня.

По словам сотрудников администрации, стартовать велосипедисты будут в 11.00 от Дворца спорта «Юбилейный», что на улице Черняховского. Затем колонна проедет на улицу Кирова, проследует до Краснофлотского переулка, после чего развернется и вдоль Нормандии-Неман финиширует возле ДК «Шарм». Там, на площадке, состоится культурная программа.

В программе праздника - конкурсы с призами и веселая музыка. Сбор участников соревнований запланирован в 10.00 у ДС «Юбилейный».

ИСТОЧНИК KP.RU