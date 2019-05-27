2019-05-27T17:07:45+03:00
Общество

В Смоленске увольняют директора «Горводоканала»

Владимиру Войтовичу направлено уведомление об освобождении от должности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот с Яндекс.Карты.ФОТО: скриншот с Яндекс.Карты.
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В Смоленске увольняют директора «Горводоканала»: Владимиру Войтовичу направлено уведомление об освобождении от должности, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

По информации сотрудников администрации, такое решение принято в связи со слабыми показателями экономической деятельности организации.

- «Горводоканал» закончил финансовый год с убытками в 55 млн рублей, несмотря на увеличение выручки, - комментирует решение пресс-служба администрации.

Также отмечается плохая претензионная работа по взыскиванию долгов за потребленные услуги и погашение дебиторской задолженности, которая также продолжает расти.

Сегодня муниципальное предприятие должно «АтомЭнергосбыт» (по состоянию на 1 января 2019 года – долг 220 млн руб, с увеличением на 40 млн руб.). Большая задолженность и перед управлением Росприроднадзора (46 млн. руб).

Также, по информации сотрудников администрации, претензии к «Горводоканала» вызваны несвоевременным ремонтом водопроводных труб, колодцев и малым объем ремонта канализационных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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