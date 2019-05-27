В Смоленске увольняют директора «Горводоканала»
В Смоленске увольняют директора «Горводоканала»: Владимиру Войтовичу направлено уведомление об освобождении от должности, сообщает комитет по информационной политике администрации города.
По информации сотрудников администрации, такое решение принято в связи со слабыми показателями экономической деятельности организации.
- «Горводоканал» закончил финансовый год с убытками в 55 млн рублей, несмотря на увеличение выручки, - комментирует решение пресс-служба администрации.
Также отмечается плохая претензионная работа по взыскиванию долгов за потребленные услуги и погашение дебиторской задолженности, которая также продолжает расти.
Сегодня муниципальное предприятие должно «АтомЭнергосбыт» (по состоянию на 1 января 2019 года – долг 220 млн руб, с увеличением на 40 млн руб.). Большая задолженность и перед управлением Росприроднадзора (46 млн. руб).
Также, по информации сотрудников администрации, претензии к «Горводоканала» вызваны несвоевременным ремонтом водопроводных труб, колодцев и малым объем ремонта канализационных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU