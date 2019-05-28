СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-28T08:16:25+03:00

Яна Базарова и Екатерина Трифонова ушли из дома неделю назад и до сих пор не вернулись

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В Смоленской области ищут пропавших девочек-подростков: Яна Базарова и Екатерина Трифонова ушли из дома неделю назад и до сих пор не вернулись, сообщает ПСО «Сальвар». Сами подростки из Ржева Тверской области, но поисковики не исключают, что они могут находиться на территории нашего региона.

Яне Базаровой – 17 лет, рост у девушки 155 см, волосы темно-русые средней длины. Под бровью есть небольшой шрам. В день исчезновения была одета во все черное: джинсы, толстовку, кроссовки.

Екатерине Трифоновой – 18 лет, рост 165 см. Волосы длинные темно-русые, затылок и виски выбриты. Была одета в темно-синюю вельветовую ветровку, красно-синюю юбку и белые кроссовки с цветными шнурками.

Если вам что-либо известно о пропавших девушках, просьба сообщить информацию по номеру – 8(4812)63-63-33.

ФОТО: ПСО «Сальвар».

ИСТОЧНИК KP.RU