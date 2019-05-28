Молодой мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Смоленской области
Деревянное строение сгорело как спичка
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Молодой мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около 8.00 27 мая в районе ДРСУ в городе Сафоново.
К моменту прибытия пожарных дачный домик был полностью охвачен огнем. Отстоять строение не удалось.
- В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты, - прокомментировали в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU