СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-28T10:41:08+03:00

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В Смоленской области нашли авиабомбу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Опасную находку обнаружили в деревне Прилепы Рославльского района. Бомбу весом в 50 кг подняли из земли и обезвредили 27 мая.

По словам спасателей, также в этот день были уничтожены еще пять взрывоопасных предметов – два артиллерийских снаряда и три их корпуса, найденных там же.

ИСТОЧНИК KP.RU