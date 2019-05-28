В Смоленской области нашли авиабомбу
Опасную находку подняли из земли и обезвредили
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области нашли авиабомбу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Опасную находку обнаружили в деревне Прилепы Рославльского района. Бомбу весом в 50 кг подняли из земли и обезвредили 27 мая.
По словам спасателей, также в этот день были уничтожены еще пять взрывоопасных предметов – два артиллерийских снаряда и три их корпуса, найденных там же.
ИСТОЧНИК KP.RU