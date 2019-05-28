2019-05-28T10:41:08+03:00
Общество

В Смоленской области нашли авиабомбу

Опасную находку подняли из земли и обезвредили
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленской области нашли авиабомбу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Опасную находку обнаружили в деревне Прилепы Рославльского района. Бомбу весом в 50 кг подняли из земли и обезвредили 27 мая.

По словам спасателей, также в этот день были уничтожены еще пять взрывоопасных предметов – два артиллерийских снаряда и три их корпуса, найденных там же.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смоляне получили «золото» в финале чемпионата «Молодые профессионалы»
В Смоленске троллейбус попал в ДТП
Молодой мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Смоленской области
В Смоленской области ищут пропавших девочек-подростков
В Смоленске водитель дорогой иномарки припарковался на клумбе
Лучшим воспитателем года в Смоленской области стала Татьяна Гевлич
В Смоленске владелец участка на Гагарина заплатил за вырубку деревьев
В Смоленске увольняют директора «Горводоканала»
В Смоленске железнодорожники провели открытый урок по безопасности для школьников
В Смоленской области стартовала основная волна сдачи ЕГЭ
Стал известен маршрут велопарада в Смоленске
В Смоленской области общежитие затапливает после сильных ливней
В Вязьме экс-директор завода задолжал работникам почти 3 млн рублей
В Смоленской области прошло предварительное голосование
28 мая в Смоленске перекроют центр города
В Смоленске на озере ТЭЦ-2 убрали мусор
В Смоленской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку
От удара молнии в Смоленской области сгорел жилой дом
Видео затопленного Смоленска появилось в интернете
В Смоленске отметили «Студенческую весну-2019»
Сроки отключения горячей воды в Смоленске продлили
В Смоленске до 30 октября перекроют Беляева
В колонии Смоленской области готовятся снять первый урожай овощей
В Смоленске отметят День пограничника